DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250916-930-43223/41 / 10Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in AktionFoto: Sven Hoppe1/10Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in AktionFoto: Sven HoppeHaushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im GesprächFoto: Britta Pedersen2/10Leichtathletik: Weltmeisterschaft- Japaner Shunsuke Izumiya stürzt im Halbfinale des 110-Meter-Hürdenlaufs der MännerFoto: Petr David Josek3/10Angeklagter bekommt Lebenslang nach tödlichem Angriff auf Polizisten in MannheimFoto: Marijan Murat4/10Flucht aus dem Norden Gazas nach Ankündigung neuer Israel-OffensiveFoto: Abdel Kareem Hana5/10Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegsFoto: Leo Correa6/10Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.Foto: Kin Cheung7/10Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.Foto: Katrin Requadt8/10Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.Foto: Leo Correa9/10US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel »Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis« im Oval Office des Weißen Hauses.Foto: Alex Brandon10/10