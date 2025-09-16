DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250916-930-43223/31 / 8Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im GesprächFoto: Britta Pedersen1/8Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im GesprächFoto: Britta PedersenAngeklagter bekommt Lebenslang nach tödlichem Angriff auf Polizisten in MannheimFoto: Marijan Murat2/8Flucht aus dem Norden Gazas nach Ankündigung neuer Israel-OffensiveFoto: Abdel Kareem Hana3/8Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegsFoto: Leo Correa4/8Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.Foto: Kin Cheung5/8Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.Foto: Katrin Requadt6/8Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.Foto: Leo Correa7/8US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel »Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis« im Oval Office des Weißen Hauses.Foto: Alex Brandon8/8