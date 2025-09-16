Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im Gespräch
Foto: Britta Pedersen
Bundestag
Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im Gespräch
Foto: Britta Pedersen
Angeklagter bekommt Lebenslang nach tödlichem Angriff auf Polizisten in Mannheim
Foto: Marijan Murat
Flucht aus dem Norden Gazas nach Ankündigung neuer Israel-Offensive
Foto: Abdel Kareem Hana
Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegs
Foto: Leo Correa
Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.
Foto: Kin Cheung
Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.
Foto: Katrin Requadt
Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.
Foto: Leo Correa
US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel »Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis« im Oval Office des Weißen Hauses.
Foto: Alex Brandon
