DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250916-930-43223/21 / 5Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegsFoto: Leo Correa1/5Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegsFoto: Leo CorreaEin Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.Foto: Kin Cheung2/5Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.Foto: Katrin Requadt3/5Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.Foto: Leo Correa4/5US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel »Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis« im Oval Office des Weißen Hauses.Foto: Alex Brandon5/5