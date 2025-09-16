Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250916-930-43223/2

Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegs
Foto: Leo Correa
Nahostkonflikt - Gaza
Foto: Leo Correa
Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.
Foto: Kin Cheung
Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.
Foto: Katrin Requadt
Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.
Foto: Leo Correa
US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel »Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis« im Oval Office des Weißen Hauses.
Foto: Alex Brandon
