DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.
Foto: Kin Cheung
Vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Trump in Großbritannien
Foto: Kin Cheung
Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.
Foto: Katrin Requadt
Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.
Foto: Leo Correa
US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel »Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis« im Oval Office des Weißen Hauses.
Foto: Alex Brandon
