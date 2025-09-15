Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord.
Foto: Michael Kappeler
Leichtathletik: Weltmeisterschaft
Vorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump.
Foto: Kin Cheung
Dunkle Wolken über einer Landstraße in Baden-Württemberg.
Foto: Marijan Murat
Ab ins Finale beim Stabhochsprung
Foto: Michael Kappeler
Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben.
Foto: Matthias Bein
Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören.
Foto: Manu Fernandez
Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb.
Foto: Matthias Stickel
Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Abdel Kareem Hana
James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater.
Foto: Richard Shotwell
