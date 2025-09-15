DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250915-930-38993/51 / 9Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord.Foto: Michael Kappeler1/9Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord.Foto: Michael KappelerVorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump.Foto: Kin Cheung2/9Dunkle Wolken über einer Landstraße in Baden-Württemberg.Foto: Marijan Murat3/9Ab ins Finale beim StabhochsprungFoto: Michael Kappeler4/9Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben.Foto: Matthias Bein5/9Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören.Foto: Manu Fernandez6/9Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb.Foto: Matthias Stickel7/9Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Abdel Kareem Hana8/9James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater.Foto: Richard Shotwell9/9