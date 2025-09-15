DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250915-930-38993/31 / 7Vorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump.Foto: Kin Cheung1/7Vorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump.Foto: Kin CheungAb ins Finale beim StabhochsprungFoto: Michael Kappeler2/7Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben.Foto: Matthias Bein3/7Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören.Foto: Manu Fernandez4/7Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb.Foto: Matthias Stickel5/7Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Abdel Kareem Hana6/7James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater.Foto: Richard Shotwell7/7