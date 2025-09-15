DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250915-930-38993/21 / 6Ab ins Finale beim StabhochsprungFoto: Michael Kappeler1/6Ab ins Finale beim StabhochsprungFoto: Michael KappelerEin Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben.Foto: Matthias Bein2/6Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören.Foto: Manu Fernandez3/6Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb.Foto: Matthias Stickel4/6Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Abdel Kareem Hana5/6James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater.Foto: Richard Shotwell6/6