Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250915-930-38993/2

1 / 6
Ab ins Finale beim Stabhochsprung
Foto: Michael Kappeler
1/6
Leichtathletik: Weltmeisterschaft
Ab ins Finale beim Stabhochsprung
Foto: Michael Kappeler
Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben.
Foto: Matthias Bein
2/6
Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören.
Foto: Manu Fernandez
3/6
Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb.
Foto: Matthias Stickel
4/6
Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Abdel Kareem Hana
5/6
James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater.
Foto: Richard Shotwell
6/6