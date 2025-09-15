Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben.
Foto: Matthias Bein
Hundeschwimmen in Wasserleben
Foto: Matthias Bein
Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören.
Foto: Manu Fernandez
Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb.
Foto: Matthias Stickel
Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Abdel Kareem Hana
James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater.
Foto: Richard Shotwell
