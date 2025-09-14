DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250914-930-35179/31 / 8Schlange stehen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-WestfalenFoto: Christoph Reichwein1/8Schlange stehen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-WestfalenFoto: Christoph ReichweinTag des offenen Denkmals - Eröffnungsveranstaltung in GeraFoto: Michael Reichel2/8Spuren am Tatort - 18-Jähriger soll Zwölfjährigen auf Fahrrad tödlich verletzt habenFoto: Marius Bulling3/8Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im MarathonFoto: Oliver Weiken4/8Venezolanische Milizen erhalten militärisches TrainingFoto: Jesus Vargas5/8Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew RickFoto: ETHAN CAIRNS6/8Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese »MSC Preziosa« bei den Cruise Days auf der ElbeFoto: Bodo Marks7/8Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im VatikanFoto: Gregorio Borgia8/8