DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250912-930-32110/41 / 9Moderatorin Barbara Schöneberger, Gewinnerin in der Kategorie »Entertainment«, freut sich nach der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne über ihre Auszeichnung.Foto: Hendrik Schmidt1/9Moderatorin Barbara Schöneberger, Gewinnerin in der Kategorie »Entertainment«, freut sich nach der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne über ihre Auszeichnung.Foto: Hendrik SchmidtChristopher Linke aus Deutschland läuft im Wettkampf.Foto: Michael Kappeler2/9Ein Gegner des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro feiert auf dem Cinelandia-PlatzFoto: Bruna Prado3/9Einsatzkräfte räumen den Tatort auf dem Campus der Utah Valley UniversityFoto: Lindsey Wasson4/9Ein humanoider Roboter tritt bei einer Tanzvorführung aufFoto: Wu Zhizun5/9Maria Perez aus Spanien jubelt nach dem SiegFoto: Oliver Weiken6/9Ryan Shaw hält US-amerikanische Flaggen bei einer Mahnwache für den getöteten US-Aktivisten Charlie Kirk.Foto: Lindsey Wasson7/9Panda Qing Bao feiert vierten GeburtstagFoto: Hu Yousong8/9Masartora Kawando aus Japan bricht nach dem Überqueren der Ziellinie zusammen.Foto: kyodo9/9