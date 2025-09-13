Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Moderatorin Barbara Schöneberger, Gewinnerin in der Kategorie »Entertainment«, freut sich nach der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne über ihre Auszeichnung.
Foto: Hendrik Schmidt
Verleihung Medienpreis Goldene Henne
Christopher Linke aus Deutschland läuft im Wettkampf.
Foto: Michael Kappeler
Ein Gegner des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro feiert auf dem Cinelandia-Platz
Foto: Bruna Prado
Einsatzkräfte räumen den Tatort auf dem Campus der Utah Valley University
Foto: Lindsey Wasson
Ein humanoider Roboter tritt bei einer Tanzvorführung auf
Foto: Wu Zhizun
Maria Perez aus Spanien jubelt nach dem Sieg
Foto: Oliver Weiken
Ryan Shaw hält US-amerikanische Flaggen bei einer Mahnwache für den getöteten US-Aktivisten Charlie Kirk.
Foto: Lindsey Wasson
Panda Qing Bao feiert vierten Geburtstag
Foto: Hu Yousong
Masartora Kawando aus Japan bricht nach dem Überqueren der Ziellinie zusammen.
Foto: kyodo
