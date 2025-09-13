Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250912-930-32110/2

1 / 17
Moderatorin Barbara Schöneberger, Gewinnerin in der Kategorie »Entertainment«, freut sich nach der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne über ihre Auszeichnung.
Foto: Hendrik Schmidt
1/17
Verleihung Medienpreis Goldene Henne
Moderatorin Barbara Schöneberger, Gewinnerin in der Kategorie »Entertainment«, freut sich nach der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne über ihre Auszeichnung.
Foto: Hendrik Schmidt
Christopher Linke aus Deutschland läuft im Wettkampf.
Foto: Michael Kappeler
2/17
Athleten treten an.
Foto: Eugene Hoshiko
3/17
Ein Gegner des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro feiert auf dem Cinelandia-Platz
Foto: Bruna Prado
4/17
Marike Steinacker aus Deutschland in Aktion.
Foto: Oliver Weiken
5/17
Einsatzkräfte räumen den Tatort auf dem Campus der Utah Valley University
Foto: Lindsey Wasson
6/17
Christopher Linke aus Deutschland nach dem Wettkampf.
Foto: Michael Kappeler
7/17
Ein humanoider Roboter tritt bei einer Tanzvorführung auf
Foto: Wu Zhizun
8/17
Maria Perez aus Spanien jubelt nach dem Sieg
Foto: Oliver Weiken
9/17
Ryan Shaw hält US-amerikanische Flaggen bei einer Mahnwache für den getöteten US-Aktivisten Charlie Kirk.
Foto: Lindsey Wasson
10/17
Emil Agyekum und Elisa Lechleitner (r) aus Deutschland nach dem Rennen.
Foto: Oliver Weiken
11/17
Kuron Griffith aus Barbados blickt zurück
Foto: Petr David Josek
12/17
Emil Agyekum, übergibt an Elisa Lechleitner aus Deutschland.
Foto: Michael Kappeler
13/17
Panda Qing Bao feiert vierten Geburtstag
Foto: Hu Yousong
14/17
Oasis in Mexiko
Foto: Eduardo Verdugo
15/17
Masartora Kawando aus Japan bricht nach dem Überqueren der Ziellinie zusammen.
Foto: kyodo
16/17
Athletinnen treten im Nationalstadion an.
Foto: kyodo
17/17