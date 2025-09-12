DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250912-930-27546/41 / 11Basketball: EM, Deutschland - Finnland, K.o.-Runde, Halbfinale, Deutschlands Spieler um Daniel Theis (r) jubeln nach dem Sieg.Foto: Sergei Grits1/11Basketball: EM, Deutschland - Finnland, K.o.-Runde, Halbfinale, Deutschlands Spieler um Daniel Theis (r) jubeln nach dem Sieg.Foto: Sergei GritsEine Frau fotografiert während der Veranstaltung »49h ICC« am Eingang Neue Kantstrasse den Schriftzug »Ick hab Dir lieb mein ICC«.Foto: Soeren Stache2/11Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung »Pilze« im botanischen Garten München zu sehen.Foto: Sven Hoppe3/11Guido Weltrich vom Fischereiverein Saalfeld-Süd trägt einen Behälter mit kleinen Barben zur Saale.Foto: Martin Schutt4/11In Medewege zieht ein Traktor einen Pflug über einen Acker und bereitet den Boden für die nächste Aussaat vor.Foto: Jens Büttner5/11Herbstlicher SonnenaufgangFoto: Patrick Pleul6/11Katrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg.Foto: Christian Charisius7/11Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Jehad Alshrafi8/11Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht.Foto: Luis Nova9/11Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava.Foto: Martin Baumann10/11Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab.Foto: Lindsey Wasson11/11