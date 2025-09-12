Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250912-930-27546/4

Basketball: EM, Deutschland - Finnland, K.o.-Runde, Halbfinale, Deutschlands Spieler um Daniel Theis (r) jubeln nach dem Sieg.
Foto: Sergei Grits
Deutschland - Finnland
Eine Frau fotografiert während der Veranstaltung »49h ICC« am Eingang Neue Kantstrasse den Schriftzug »Ick hab Dir lieb mein ICC«.
Foto: Soeren Stache
Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung »Pilze« im botanischen Garten München zu sehen.
Foto: Sven Hoppe
Guido Weltrich vom Fischereiverein Saalfeld-Süd trägt einen Behälter mit kleinen Barben zur Saale.
Foto: Martin Schutt
In Medewege zieht ein Traktor einen Pflug über einen Acker und bereitet den Boden für die nächste Aussaat vor.
Foto: Jens Büttner
Herbstlicher Sonnenaufgang
Foto: Patrick Pleul
Katrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg.
Foto: Christian Charisius
Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Jehad Alshrafi
Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht.
Foto: Luis Nova
Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava.
Foto: Martin Baumann
Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab.
Foto: Lindsey Wasson
