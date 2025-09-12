DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250912-930-27546/31 / 9Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung »Pilze« im botanischen Garten München zu sehen.Foto: Sven Hoppe1/9Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung »Pilze« im botanischen Garten München zu sehen.Foto: Sven HoppeGuido Weltrich vom Fischereiverein Saalfeld-Süd trägt einen Behälter mit kleinen Barben zur Saale.Foto: Martin Schutt2/9In Medewege zieht ein Traktor einen Pflug über einen Acker und bereitet den Boden für die nächste Aussaat vor.Foto: Jens Büttner3/9Herbstlicher SonnenaufgangFoto: Patrick Pleul4/9Katrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg.Foto: Christian Charisius5/9Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Jehad Alshrafi6/9Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht.Foto: Luis Nova7/9Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava.Foto: Martin Baumann8/9Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab.Foto: Lindsey Wasson9/9