Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250912-930-27546/3

1 / 9
Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung »Pilze« im botanischen Garten München zu sehen.
Foto: Sven Hoppe
1/9
Ausstellung »Pilze«
Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung »Pilze« im botanischen Garten München zu sehen.
Foto: Sven Hoppe
Guido Weltrich vom Fischereiverein Saalfeld-Süd trägt einen Behälter mit kleinen Barben zur Saale.
Foto: Martin Schutt
2/9
In Medewege zieht ein Traktor einen Pflug über einen Acker und bereitet den Boden für die nächste Aussaat vor.
Foto: Jens Büttner
3/9
Herbstlicher Sonnenaufgang
Foto: Patrick Pleul
4/9
Katrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg.
Foto: Christian Charisius
5/9
Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Jehad Alshrafi
6/9
Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht.
Foto: Luis Nova
7/9
Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava.
Foto: Martin Baumann
8/9
Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab.
Foto: Lindsey Wasson
9/9