Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250912-930-27546/2

1 / 6
Herbstlicher Sonnenaufgang
Foto: Patrick Pleul
1/6
Sonnenaufgang am Fluss Oder
Herbstlicher Sonnenaufgang
Foto: Patrick Pleul
Katrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg.
Foto: Christian Charisius
2/6
Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Jehad Alshrafi
3/6
Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht.
Foto: Luis Nova
4/6
Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava.
Foto: Martin Baumann
5/6
Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab.
Foto: Lindsey Wasson
6/6