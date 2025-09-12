DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250912-930-27546/21 / 6Herbstlicher SonnenaufgangFoto: Patrick Pleul1/6Herbstlicher SonnenaufgangFoto: Patrick PleulKatrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg.Foto: Christian Charisius2/6Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Jehad Alshrafi3/6Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht.Foto: Luis Nova4/6Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava.Foto: Martin Baumann5/6Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab.Foto: Lindsey Wasson6/6