DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250910-930-22772/3

Regenwetter während Kataloniens Nationalfeiertag »Diada«
Foto: Emilio Morenatti
Traditionelles »Diada«-Fest in Katalonien
Foto: Emilio Morenatti
Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland.
Foto: Jens Kalaene
24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001
Foto: Seth Wenig
Klimaaktivisten protestieren auf der A9 in der Nähe der Allianz Arena mit einem Plakat gegen die IAA.
Foto: Peter Kneffel
Ein Demonstrant der Protestbewegung »Bloquons Tout« (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen.
Foto: Jean-Francois Badias
Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.
Foto: Rolf Vennenbernd
Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen.
Foto: Tess Crowley
Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank.
Foto: Matthias Stickel
