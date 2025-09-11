DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250910-930-22772/21 / 8Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland.Foto: Jens Kalaene1/8Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland.Foto: Jens Kalaene24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001Foto: Seth Wenig2/8Klimaaktivisten protestieren auf der A9 in der Nähe der Allianz Arena mit einem Plakat gegen die IAA.Foto: Peter Kneffel3/8Ein Demonstrant der Protestbewegung »Bloquons Tout« (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen.Foto: Jean-Francois Badias4/8Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.Foto: Rolf Vennenbernd5/8Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen.Foto: Tess Crowley6/8Anhänger der größten türkischen Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei (CHP), während einer Rede des Parteivorsitzenden Özel bei einer Kundgebung.Foto: Francisco Seco7/8Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank.Foto: Matthias Stickel8/8