DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250910-930-22772/11 / 5Ein Demonstrant der Protestbewegung »Bloquons Tout« (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen.Foto: Jean-Francois Badias1/5Ein Demonstrant der Protestbewegung »Bloquons Tout« (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen.Foto: Jean-Francois BadiasKomiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.Foto: Rolf Vennenbernd2/5Anhänger der größten türkischen Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei (CHP), während einer Rede des Parteivorsitzenden Özel bei einer Kundgebung.Foto: Francisco Seco3/5Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank.Foto: Matthias Stickel4/5Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen.Foto: Tess Crowley5/5