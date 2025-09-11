Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Ein Demonstrant der Protestbewegung »Bloquons Tout« (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen.
Foto: Jean-Francois Badias
Protestbewegung »Bloquons Tout« in Frankreich
Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.
Foto: Rolf Vennenbernd
Anhänger der größten türkischen Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei (CHP), während einer Rede des Parteivorsitzenden Özel bei einer Kundgebung.
Foto: Francisco Seco
Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank.
Foto: Matthias Stickel
Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen.
Foto: Tess Crowley
