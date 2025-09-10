Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250910-930-17606/2

Container stürzen im Hafen von Long Beach ins Meer
Foto: Uncredited
Container in Hafenbecken in Kalifornien gefallen
Foto: Uncredited
Lichter über New York: Test für 9/11-Gedenkinstallation
Foto: Christina Horsten
Hoffnung für Koalas: Neuer Impfstoff gegen Chlamydien vorgestellt
Foto: Darren England
Eine Teilnehmerin der Vorstellung neuer iPhone-Modelle von Apple probiert das neue iPhone Air aus.
Foto: Andrej Sokolow
Eine junge Frau protestiert vor einem Polizisten während einer Kundgebung in Spanien bei der Vuelta a España gegen den Gaza-Krieg.
Foto: Adrián Irago
Ein Feuer brennt im Gebiet McKinley Grove im Sierra National Fores in Kalifornien
Foto: Noah Berger
Nicolo Tresoldi von der U21-Nationalmannschaft jubelt über seinen Treffer gegen Lettland zum 3:0.
Foto: Jens Büttner
