Bilder des Tages

Eine Teilnehmerin der Vorstellung neuer iPhone-Modelle von Apple probiert das neue iPhone Air aus.
Foto: Andrej Sokolow
Apple-Neuheitenevent
Eine junge Frau protestiert vor einem Polizisten während einer Kundgebung in Spanien bei der Vuelta a España gegen den Gaza-Krieg.
Foto: Adrián Irago
Ein Feuer brennt im Gebiet McKinley Grove im Sierra National Fores in Kalifornien
Foto: Noah Berger
Nicolo Tresoldi von der U21-Nationalmannschaft jubelt über seinen Treffer gegen Lettland zum 3:0.
Foto: Jens Büttner
