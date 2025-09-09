Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250908-930-12904/1

1 / 4
Der französische Premierminister Francois Bayrou verlässt die Nationalversammlung, nachdem er eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hat.
Foto: Christophe Ena
1/4
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premierminister Francois Bayrou verlässt die Nationalversammlung, nachdem er eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hat.
Foto: Christophe Ena
Ein neues Kunstwerk des Straßenkünstlers Banksy ist an der Fassade des Royal Courts of Justice in London zu sehen und zeigt einen Richter, der einen Demonstranten mit einem Hammer schlägt.
Foto: Callum Parke
2/4
Ein Büro im Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew liegt nach einem russischen Angriff in Trümmern.
Foto: Dan Bashakov
3/4
Der Parteivorsitzende Jonas Gahr Støre während der Wahlabendveranstaltung der Arbeiterpartei im Volkshaus in Oslo anlässlich der Parlamentswahlen in Norwegen.
Foto: Ole Berg-Rusten
4/4