Der französische Premierminister Francois Bayrou verlässt die Nationalversammlung, nachdem er eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hat.

Ein neues Kunstwerk des Straßenkünstlers Banksy ist an der Fassade des Royal Courts of Justice in London zu sehen und zeigt einen Richter, der einen Demonstranten mit einem Hammer schlägt.

Ein Büro im Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew liegt nach einem russischen Angriff in Trümmern.

Der Parteivorsitzende Jonas Gahr Støre während der Wahlabendveranstaltung der Arbeiterpartei im Volkshaus in Oslo anlässlich der Parlamentswahlen in Norwegen.