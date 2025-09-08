Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Landwirtschaft im Herbst
Foto: Jens Büttner
Felder werden für Aussaat vorbereitet
Frankreichs Premier stellt Vertrauensfrage
Foto: Christophe Ena
Tödlicher Anschlag in Jerusalem: Mehrere Tote und Verletzte
Foto: Mahmoud Illean
Bus kollidiert mit Lkw nahe Drienovec im Bezirk Košice
Foto: František Iván
Glanz auf dem Canal Grande: Gondeln gleiten in den Sonnenuntergang
Foto: Li Jing
Ein Mädchen hält einen Regenschirm in Tsim Sha Tusi vor dem Victoria Harbor und der Skyline von Hongkong während des Taifuns »Tapah«.
Foto: Vernon Yuen
Der Sonnenaufgang scheint in Alt Zeschdorf am frühen Morgen durch den Nebel. In Berlin und Brandenburg bleibt es in den nächsten Tagen spätsommerlich mild.
Foto: Patrick Pleul
Zahlreiche Autos fahren über die A14 am Flughafen Leipzig/Halle. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)
Foto: Jennifer Brückner
Eine totale Mondfinsternis ist als sogenannter Blutmond am Abendhimmel über Brandenburg zu sehen.
Foto: Patrick Pleul
Menschen betrachten von einer Parkbank aus die auch als Blutmond bezeichnete totale Mondfinsternis in Leipzig.
Foto: Jan Woitas
Deutschlands Spieler jubeln nach dem Spiel gegen Nordirland.
Foto: Federico Gambarini
Carlos Alcaraz küsst nach seinem Sieg bei den US Open in New York die Trophäe.
Foto: Seth Wenig
