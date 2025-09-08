DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250908-930-8743/31 / 10Tödlicher Anschlag in Jerusalem: Mehrere Tote und VerletzteFoto: Mahmoud Illean1/10Tödlicher Anschlag in Jerusalem: Mehrere Tote und VerletzteFoto: Mahmoud IlleanBus kollidiert mit Lkw nahe Drienovec im Bezirk KošiceFoto: František Iván2/10Glanz auf dem Canal Grande: Gondeln gleiten in den SonnenuntergangFoto: Li Jing3/10Ein Mädchen hält einen Regenschirm in Tsim Sha Tusi vor dem Victoria Harbor und der Skyline von Hongkong während des Taifuns »Tapah«.Foto: Vernon Yuen4/10Der Sonnenaufgang scheint in Alt Zeschdorf am frühen Morgen durch den Nebel. In Berlin und Brandenburg bleibt es in den nächsten Tagen spätsommerlich mild.Foto: Patrick Pleul5/10Zahlreiche Autos fahren über die A14 am Flughafen Leipzig/Halle. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)Foto: Jennifer Brückner6/10Eine totale Mondfinsternis ist als sogenannter Blutmond am Abendhimmel über Brandenburg zu sehen.Foto: Patrick Pleul7/10Menschen betrachten von einer Parkbank aus die auch als Blutmond bezeichnete totale Mondfinsternis in Leipzig.Foto: Jan Woitas8/10Deutschlands Spieler jubeln nach dem Spiel gegen Nordirland.Foto: Federico Gambarini9/10Carlos Alcaraz küsst nach seinem Sieg bei den US Open in New York die Trophäe.Foto: Seth Wenig10/10