DPA Bilder des Tages

Ein Mädchen hält einen Regenschirm in Tsim Sha Tusi vor dem Victoria Harbor und der Skyline von Hongkong während des Taifuns »Tapah«.
Foto: Vernon Yuen
Wetter in Hongkong
Der Sonnenaufgang scheint in Alt Zeschdorf am frühen Morgen durch den Nebel. In Berlin und Brandenburg bleibt es in den nächsten Tagen spätsommerlich mild.
Foto: Patrick Pleul
Zahlreiche Autos fahren über die A14 am Flughafen Leipzig/Halle. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)
Foto: Jennifer Brückner
Eine totale Mondfinsternis ist als sogenannter Blutmond am Abendhimmel über Brandenburg zu sehen.
Foto: Patrick Pleul
Menschen betrachten von einer Parkbank aus die auch als Blutmond bezeichnete totale Mondfinsternis in Leipzig.
Foto: Jan Woitas
Deutschlands Spieler jubeln nach dem Spiel gegen Nordirland.
Foto: Federico Gambarini
Carlos Alcaraz küsst nach seinem Sieg bei den US Open in New York die Trophäe.
Foto: Seth Wenig
