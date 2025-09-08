DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250908-930-8743/21 / 7Ein Mädchen hält einen Regenschirm in Tsim Sha Tusi vor dem Victoria Harbor und der Skyline von Hongkong während des Taifuns »Tapah«.Foto: Vernon Yuen1/7Ein Mädchen hält einen Regenschirm in Tsim Sha Tusi vor dem Victoria Harbor und der Skyline von Hongkong während des Taifuns »Tapah«.Foto: Vernon YuenDer Sonnenaufgang scheint in Alt Zeschdorf am frühen Morgen durch den Nebel. In Berlin und Brandenburg bleibt es in den nächsten Tagen spätsommerlich mild.Foto: Patrick Pleul2/7Zahlreiche Autos fahren über die A14 am Flughafen Leipzig/Halle. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)Foto: Jennifer Brückner3/7Eine totale Mondfinsternis ist als sogenannter Blutmond am Abendhimmel über Brandenburg zu sehen.Foto: Patrick Pleul4/7Menschen betrachten von einer Parkbank aus die auch als Blutmond bezeichnete totale Mondfinsternis in Leipzig.Foto: Jan Woitas5/7Deutschlands Spieler jubeln nach dem Spiel gegen Nordirland.Foto: Federico Gambarini6/7Carlos Alcaraz küsst nach seinem Sieg bei den US Open in New York die Trophäe.Foto: Seth Wenig7/7