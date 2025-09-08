Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Totale Mondfinsternis
Eine totale Mondfinsternis ist als sogenannter Blutmond am Abendhimmel über Brandenburg zu sehen.
Foto: Patrick Pleul
Menschen betrachten von einer Parkbank aus die auch als Blutmond bezeichnete totale Mondfinsternis in Leipzig.
Foto: Jan Woitas
Deutschlands Spieler jubeln nach dem Spiel gegen Nordirland.
Foto: Federico Gambarini
Carlos Alcaraz küsst nach seinem Sieg bei den US Open in New York die Trophäe.
Foto: Seth Wenig
