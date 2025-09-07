Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal.
Foto: Seth Wenig
US Open - WTA-Tour
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand.
Foto: Yuki Iwamura
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt.
Foto: Carolyn Kaster
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2.
Foto: Peter Morrison
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras.
Foto: Chris Pizzello
