Menschen erweisen dem Modeschöpfer Giorgio Armani im Armani-Theater die letzte Ehre.Foto: Antonio Calanni
Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet.Foto: Kyodo
Der Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer in der Region Hannover ist bei Sonnenaufgang orange.Foto: Moritz Frankenberg
Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic.Foto: Seth Wenig
90. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes »Der eingebildet Kranke« im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand.Foto: Joerg Carstensen
Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft.Foto: Frank Franklin II
Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab.Foto: Yuki Iwamura
Nach einem tödlichen Haiangriff trauern Familienangehörige und Freunde um einen Mann.Foto: Dean Lewins