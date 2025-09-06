Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250906-930-3419/4

1 / 8
Menschen erweisen dem Modeschöpfer Giorgio Armani im Armani-Theater die letzte Ehre.
Foto: Antonio Calanni
1/8
Nach Tod von Modemacher Armani
Menschen erweisen dem Modeschöpfer Giorgio Armani im Armani-Theater die letzte Ehre.
Foto: Antonio Calanni
Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet.
Foto: Kyodo
2/8
Der Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer in der Region Hannover ist bei Sonnenaufgang orange.
Foto: Moritz Frankenberg
3/8
Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic.
Foto: Seth Wenig
4/8
90. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes »Der eingebildet Kranke« im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand.
Foto: Joerg Carstensen
5/8
Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft.
Foto: Frank Franklin II
6/8
Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab.
Foto: Yuki Iwamura
7/8
Nach einem tödlichen Haiangriff trauern Familienangehörige und Freunde um einen Mann.
Foto: Dean Lewins
8/8