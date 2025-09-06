Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet.
Foto: Kyodo
Feierlichkeit zur Volljährigkeit von Prinz Hisahito
Der Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer in der Region Hannover ist bei Sonnenaufgang orange.
Foto: Moritz Frankenberg
Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic.
Foto: Seth Wenig
90. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes »Der eingebildet Kranke« im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand.
Foto: Joerg Carstensen
Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft.
Foto: Frank Franklin II
Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab.
Foto: Yuki Iwamura
Nach einem tödlichen Haiangriff trauern Familienangehörige und Freunde um einen Mann.
Foto: Dean Lewins
