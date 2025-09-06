DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250906-930-3419/31 / 7Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet.Foto: Kyodo1/7Der japanische Prinz Hisahito, in zeremonieller Kleidung, wird im Kaiserpalast in Tokio während seiner Volljährigkeit abgebildet.Foto: KyodoDer Himmel über einem Steg am Steinhuder Meer in der Region Hannover ist bei Sonnenaufgang orange.Foto: Moritz Frankenberg2/7Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic.Foto: Seth Wenig3/790. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes »Der eingebildet Kranke« im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand.Foto: Joerg Carstensen4/7Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft.Foto: Frank Franklin II5/7Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab.Foto: Yuki Iwamura6/7Nach einem tödlichen Haiangriff trauern Familienangehörige und Freunde um einen Mann.Foto: Dean Lewins7/7