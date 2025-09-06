DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250906-930-3419/11 / 4Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic.Foto: Seth Wenig1/4Der Tennisprofi Carlos Alcaraz jubelt nach seinem Sieg im Halbfinale über den Serben Djokovic.Foto: Seth Wenig90. Geburtstag im Gewand auf der Bühne: Dieter Hallervorden hält nach der Premiere des Stückes »Der eingebildet Kranke« im Schlosspark-Theater Blumen in der Hand.Foto: Joerg Carstensen2/4Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime wirft seinen Schläger in die Luft.Foto: Frank Franklin II3/4Die italienische Tennisprofi Jannik Sinner wehrt einen Schlag des Kanadiers Auger-Aliassime zwischen seinen Beinen ab.Foto: Yuki Iwamura4/4