DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250905-930-998969/41 / 11Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Parteilos, l) kommt zu seiner Diskussionsrunde mit dem AfD-Landesvorsitzendem Frohnmaier zum Austragungsort, der Hermann-Hepper-Halle, vor der eine Demonstration der Linken gegen die AfD stattfindet.Foto: Christoph Schmidt1/11Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Parteilos, l) kommt zu seiner Diskussionsrunde mit dem AfD-Landesvorsitzendem Frohnmaier zum Austragungsort, der Hermann-Hepper-Halle, vor der eine Demonstration der Linken gegen die AfD stattfindet.Foto: Christoph SchmidtPalästinenser suchen während eines israelischen Luftangriffs auf ein Hochhaus im Gaza Schutz, nachdem die israelische Armee zuvor eine Warnung herausgegeben hatte.Foto: Yousef Al Zanoun2/11Ein Modul des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse. Mit JUPITER nimmt der erste europäische Supercomputer der Exascale-Klasse in Jülich seinen Betrieb auf.Foto: Rolf Vennenbernd3/11Bei der Wergona Schokoladen GmbH in Wernigerode sind die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft in vollem Gange.Foto: Matthias Bein4/11Sonne und Wolken sorgen für Licht und Schatten auf einem Kaliberg in der Region Hannover.Foto: Julian Stratenschulte5/11Der verletzte Tatverdächtige, der eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben soll, wird zu einem Rettungswagen gebracht.Foto: Federico Gambarini6/11Die Künstlerin Joana Tischkau performt beim Festakt zum 100. Bauhaus-Jubiläum in DessauFoto: Jan Woitas7/11David Hancko aus der Slowakei schießt das Tor zum 1:0 gegen Torhüter Oliver Baumann.Foto: Denes Erdos8/11US-Senator Bernie Sanders hört zu, als US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. vor dem Finanzausschuss des Senats auf dem Capitol Hill erscheint.Foto: Mark Schiefelbein9/11Wolken umgeben die Himalaya-Gemeinde McLeodganj in Dharamshala.Foto: Ashwini Bhatia10/11Arbeiter beseitigen die Trümmer einer entgleisten und verunglückten Standseilbahn in Lissabon.Foto: Ana Brigida11/11