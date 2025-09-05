Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Ein Modul des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse. Mit JUPITER nimmt der erste europäische Supercomputer der Exascale-Klasse in Jülich seinen Betrieb auf.
Foto: Rolf Vennenbernd
Erster europäischer Supercomputer der Exascale-Klasse
Foto: Rolf Vennenbernd
Bei der Wergona Schokoladen GmbH in Wernigerode sind die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft in vollem Gange.
Foto: Matthias Bein
Sonne und Wolken sorgen für Licht und Schatten auf einem Kaliberg in der Region Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
Der verletzte Tatverdächtige, der eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben soll, wird zu einem Rettungswagen gebracht.
Foto: Federico Gambarini
Die Künstlerin Joana Tischkau performt beim Festakt zum 100. Bauhaus-Jubiläum in Dessau
Foto: Jan Woitas
David Hancko aus der Slowakei schießt das Tor zum 1:0 gegen Torhüter Oliver Baumann.
Foto: Denes Erdos
US-Senator Bernie Sanders hört zu, als US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. vor dem Finanzausschuss des Senats auf dem Capitol Hill erscheint.
Foto: Mark Schiefelbein
Wolken umgeben die Himalaya-Gemeinde McLeodganj in Dharamshala.
Foto: Ashwini Bhatia
Arbeiter beseitigen die Trümmer einer entgleisten und verunglückten Standseilbahn in Lissabon.
Foto: Ana Brigida
