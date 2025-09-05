DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250905-930-998969/31 / 9Ein Modul des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse. Mit JUPITER nimmt der erste europäische Supercomputer der Exascale-Klasse in Jülich seinen Betrieb auf.Foto: Rolf Vennenbernd1/9Ein Modul des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse. Mit JUPITER nimmt der erste europäische Supercomputer der Exascale-Klasse in Jülich seinen Betrieb auf.Foto: Rolf VennenberndBei der Wergona Schokoladen GmbH in Wernigerode sind die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft in vollem Gange.Foto: Matthias Bein2/9Sonne und Wolken sorgen für Licht und Schatten auf einem Kaliberg in der Region Hannover.Foto: Julian Stratenschulte3/9Der verletzte Tatverdächtige, der eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben soll, wird zu einem Rettungswagen gebracht.Foto: Federico Gambarini4/9Die Künstlerin Joana Tischkau performt beim Festakt zum 100. Bauhaus-Jubiläum in DessauFoto: Jan Woitas5/9David Hancko aus der Slowakei schießt das Tor zum 1:0 gegen Torhüter Oliver Baumann.Foto: Denes Erdos6/9US-Senator Bernie Sanders hört zu, als US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. vor dem Finanzausschuss des Senats auf dem Capitol Hill erscheint.Foto: Mark Schiefelbein7/9Wolken umgeben die Himalaya-Gemeinde McLeodganj in Dharamshala.Foto: Ashwini Bhatia8/9Arbeiter beseitigen die Trümmer einer entgleisten und verunglückten Standseilbahn in Lissabon.Foto: Ana Brigida9/9