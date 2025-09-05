DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250905-930-998969/21 / 6Der verletzte Tatverdächtige, der eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben soll, wird zu einem Rettungswagen gebracht.Foto: Federico Gambarini1/6Der verletzte Tatverdächtige, der eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben soll, wird zu einem Rettungswagen gebracht.Foto: Federico GambariniDie Künstlerin Joana Tischkau performt beim Festakt zum 100. Bauhaus-Jubiläum in DessauFoto: Jan Woitas2/6David Hancko aus der Slowakei schießt das Tor zum 1:0 gegen Torhüter Oliver Baumann.Foto: Denes Erdos3/6US-Senator Bernie Sanders hört zu, als US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. vor dem Finanzausschuss des Senats auf dem Capitol Hill erscheint.Foto: Mark Schiefelbein4/6Wolken umgeben die Himalaya-Gemeinde McLeodganj in Dharamshala.Foto: Ashwini Bhatia5/6Arbeiter beseitigen die Trümmer einer entgleisten und verunglückten Standseilbahn in Lissabon.Foto: Ana Brigida6/6