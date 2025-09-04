Soldaten vom Air Mobile Protection Team (AMPT), Objektschutzkräfte der Luftwaffe, Kämpfen auf dem Flugplatz Jagel während der Luftwaffenübung Significance of National Air Power 2025 (SNAP 2025).
Foto: Marcus Brandt
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius applaudiert bei einer Veranstaltung im Bundesministerium der Verteidigung den Athletinnen und Athleten der Bundeswehr, die an den Invictus Games 2025 in Kanada teilgenommen haben.
Foto: Bernd von Jutrczenka
Die Kraniche ziehen wieder.
Foto: Patrick Pleul
Rettungskräfte arbeiten an einer entgleisten Standseilbahn in Lissabon.
Foto: Armando Franca
Staatsanwalt Daniel Adler (M) gibt eine Pressekonferenz vor Giuseppe Ghislandis Gemälde »Porträt einer Dame« aus dem 18. Jahrhundert, das angeblich von einem Nazi-Offizier während des Zweiten Weltkriegs gestohlen und nun im Haus seiner Tochter entdeckt wurde.
Foto: Christian Heit
Lichter eines Restaurants am Neustädter Hafen im neuen Wohnviertel Hafencity leuchten am Abend an der Uferpromenade in Dresden.
Foto: Robert Michael
Ein Afghane, der bei dem starken Erdbeben im Osten Afghanistans verletzt wurde, wird im Regionalkrankenhaus von Nangarhar in Dschalalabad behandelt.