Staatsanwalt Daniel Adler (M) gibt eine Pressekonferenz vor Giuseppe Ghislandis Gemälde »Porträt einer Dame« aus dem 18. Jahrhundert, das angeblich von einem Nazi-Offizier während des Zweiten Weltkriegs gestohlen und nun im Haus seiner Tochter entdeckt wurde.
Foto: Christian Heit
2/4
Lichter eines Restaurants am Neustädter Hafen im neuen Wohnviertel Hafencity leuchten am Abend an der Uferpromenade in Dresden.
Foto: Robert Michael
3/4
Ein Afghane, der bei dem starken Erdbeben im Osten Afghanistans verletzt wurde, wird im Regionalkrankenhaus von Nangarhar in Dschalalabad behandelt.