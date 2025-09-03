Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« fährt auf der Ostsee in den Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Nach rund siebenjähriger Bauzeit startet eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu seinen Erprobungsfahrten.
Foto: Stefan Sauer
2/9
Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto umarmen sich der russische Präsident Wladimir Putin (vorn) und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach ihrem Treffen im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai in Peking.
Foto: Alexander Kazakov
3/9
Die Blütenkönigin Alida I. jongliert mit einem Apfel zu Eröffnung der Apfelsaison in Halle (Saale).
Foto: Hendrik Schmidt
4/9
Autos ziehen Leuchtspuren auf der A 38 vor dem Braunkohlekraftwerk Schkopau.
Foto: Hendrik Schmidt
5/9
Herbert Grönemeyer steht beim Tourneeauftakt auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
6/9
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg.
Foto: Marcus Brandt
7/9
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen.
Foto: Jehad Alshrafi
8/9
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat.