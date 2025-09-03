Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« fährt auf der Ostsee in den Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Nach rund siebenjähriger Bauzeit startet eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu seinen Erprobungsfahrten.

Foto: Stefan Sauer

2/9