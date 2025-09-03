Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Morgens in Sachsen-Anhalt - Kraftwerk Schkopau
Autos ziehen Leuchtspuren auf der A 38 vor dem Braunkohlekraftwerk Schkopau.
Foto: Hendrik Schmidt
Herbert Grönemeyer steht beim Tourneeauftakt auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
2/5
Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg.
Foto: Marcus Brandt
3/5
Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen.
Foto: Jehad Alshrafi
4/5
Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat.
Foto: Sudan Liberation Movement
5/5