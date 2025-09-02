DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250902-930-984591/31 / 5Schwere Zerstörungen gibt es in den Dörfern nach dem Erdbeben in Afghanistan.Foto: Wahidullah Kakar1/5Schwere Zerstörungen gibt es in den Dörfern nach dem Erdbeben in Afghanistan.Foto: Wahidullah KakarEine Frau sitzt in den Fluten des Monsuns in Pakistan.Foto: K.M. Chaudary2/5Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche im südlichen Gazastreifen.Foto: Abdel Kareem Hana3/5Ein behelfsmäßiges Zeltlager für vertriebene Palästinenser erstreckt sich über ein Gebiet in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt.Foto: Jehad Alshrafi4/5Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« wird von mehreren Schleppern nach Sonnenuntergang durch die Wismarbucht in Richtung Ostsee gezogen.Foto: Jens Büttner5/5