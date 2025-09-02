Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche im südlichen Gazastreifen.
Foto: Abdel Kareem Hana
Nahostkonflikt - Chan Junis
Foto: Abdel Kareem Hana
Ein behelfsmäßiges Zeltlager für vertriebene Palästinenser erstreckt sich über ein Gebiet in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt.
Foto: Jehad Alshrafi
Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« wird von mehreren Schleppern nach Sonnenuntergang durch die Wismarbucht in Richtung Ostsee gezogen.
Foto: Jens Büttner
