Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250831-930-977673/6

1 / 10
Mitglieder der Trachtengruppe Schaumburg Lippe tragen beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück ihre traditionelle Tracht.
Foto: Friso Gentsch
1/10
38. »Tag der Niedersachsen«
Mitglieder der Trachtengruppe Schaumburg Lippe tragen beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück ihre traditionelle Tracht.
Foto: Friso Gentsch
Mitglieder der Nationalgarde, die auf Anordnung von Präsident Trump in der US-Hauptstadt Washington sind, stehen neben einem gepanzerten Fahrzeug.
Foto: Jose Luis Magana
2/10
Steinewerfer: Mauro Betschart in Aktion im Unspunnen-Finale im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.
Foto: Michael Buholzer
3/10
Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco steigt nach einem Unfall während des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort aus seinem Rennwagen.
Foto: Peter Dejong
4/10
Streifen sind wieder mächtig angesagt beim Teckelwalk am Genfer See.
Foto: Salvatore Di Nolfi
5/10
Ein Teilnehmer wärmt sich vor einem Wettkapf um die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln in Mittenwald auf.
Foto: Sven Hoppe
6/10
Ein Ermittler durchsucht ein abgestelltes Fahrzeug vor einer Shisha-Bar in Hamburg, in der am Morgen eine tote Person gefunden wurde.
Foto: Bodo Marks
7/10
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
Foto: Robert Michael
8/10
Rauchwolken steigen auf nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon.
Foto: dpa
9/10
Die Türme St. Simon und Juda stehen im Morgennebel.
Foto: Thomas Warnack
10/10