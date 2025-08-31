DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250831-930-977673/51 / 9Mitglieder der Trachtengruppe Schaumburg Lippe tragen beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück ihre traditionelle Tracht.Foto: Friso Gentsch1/9Mitglieder der Trachtengruppe Schaumburg Lippe tragen beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück ihre traditionelle Tracht.Foto: Friso GentschSteinewerfer: Mauro Betschart in Aktion im Unspunnen-Finale im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer2/9Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco steigt nach einem Unfall während des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort aus seinem Rennwagen.Foto: Peter Dejong3/9Streifen sind wieder mächtig angesagt beim Teckelwalk am Genfer See.Foto: Salvatore Di Nolfi4/9Ein Teilnehmer wärmt sich vor einem Wettkapf um die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln in Mittenwald auf.Foto: Sven Hoppe5/9Ein Ermittler durchsucht ein abgestelltes Fahrzeug vor einer Shisha-Bar in Hamburg, in der am Morgen eine tote Person gefunden wurde.Foto: Bodo Marks6/9Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.Foto: Robert Michael7/9Rauchwolken steigen auf nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon.Foto: dpa8/9Die Türme St. Simon und Juda stehen im Morgennebel.Foto: Thomas Warnack9/9