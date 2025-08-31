DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250831-930-977673/41 / 8Steinewerfer: Mauro Betschart in Aktion im Unspunnen-Finale im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer1/8Steinewerfer: Mauro Betschart in Aktion im Unspunnen-Finale im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.Foto: Michael BuholzerFerrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco steigt nach einem Unfall während des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort aus seinem Rennwagen.Foto: Peter Dejong2/8Streifen sind wieder mächtig angesagt beim Teckelwalk am Genfer See.Foto: Salvatore Di Nolfi3/8Ein Teilnehmer wärmt sich vor einem Wettkapf um die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln in Mittenwald auf.Foto: Sven Hoppe4/8Ein Ermittler durchsucht ein abgestelltes Fahrzeug vor einer Shisha-Bar in Hamburg, in der am Morgen eine tote Person gefunden wurde.Foto: Bodo Marks5/8Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.Foto: Robert Michael6/8Rauchwolken steigen auf nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon.Foto: dpa7/8Die Türme St. Simon und Juda stehen im Morgennebel.Foto: Thomas Warnack8/8