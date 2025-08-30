Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250830-930-975507/5

1 / 12
Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser.
Foto: Rouelle Umali
1/12
Unwetter auf den Philippinen
Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser.
Foto: Rouelle Umali
Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Beim Lokalderby Grazer AK - Sturm Graz kommt es zur Spielunterbrechung, weil Rauch von Pyrotechnik das Stadion komplett vernebelt.
Foto: Erwin Scheriau
2/12
Pride-Demo: Ein Teilnehmer trägt ein bunt schillerndes Visier bei einer Demonstration in Berlin unter dem Motto: »Inta* Pride Berlin 2025 - we exist!«.
Foto: Manuel Genolet
3/12
Netter Versuch: Ein Hund ist bei einem Corgi-Treffen in Russland als »Demogorgon«, eine mächtige Dämonen-Kreatur aus der Serie »Stranger Things«, verkleidet.
Foto: Pavel Bednyakov
4/12
Schwingen: Joel Wicki (hinten) und Michael Moser messen ihre Kräfte beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.
Foto: Urs Flueeler
5/12
Es ist nicht sicher, ob es Bielefeld gibt, aber es gibt die Fans der Arminia. Die zeigen, dass sie beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen.
Foto: Swen Pförtner
6/12
Unter Schafen: Ein Hütehund treibt Schafe beim Landesleistungshüten der Schäfer in Sachsen-Anhalt.
Foto: Heiko Rebsch
7/12
McLaren-Pilot Oscar Piastri rast beim Qualifying zum Grand Prix der Niederlande auf dem Circuit Zandvoort über die Strecke und holt die Pole Position.
Foto: Bradley Collyer
8/12
Die Spielerinnen von Bayern München bejubeln ihren Sieg beim DFB-Supercup der Frauen über den VfL Wolfsburg.
Foto: Uli Deck
9/12
Ein Junge bringt nach einem russischen Luftangriff im ukranischen Saporischschja eine Katze in Sicherheit.
Foto: Kateryna Klochko
10/12
Ein Waschbär hat es sich im Baum gemütlich gemacht.
Foto: Philipp Schulze
11/12
Das Brautpaar Isabell und Stephan lässt sich im Weinberg fotografieren.
Foto: Daniel Wagner
12/12