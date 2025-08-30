DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250830-930-975507/51 / 12Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser.Foto: Rouelle Umali1/12Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser.Foto: Rouelle UmaliSie sehen, dass Sie nichts sehen: Beim Lokalderby Grazer AK - Sturm Graz kommt es zur Spielunterbrechung, weil Rauch von Pyrotechnik das Stadion komplett vernebelt.Foto: Erwin Scheriau2/12Pride-Demo: Ein Teilnehmer trägt ein bunt schillerndes Visier bei einer Demonstration in Berlin unter dem Motto: »Inta* Pride Berlin 2025 - we exist!«.Foto: Manuel Genolet3/12Netter Versuch: Ein Hund ist bei einem Corgi-Treffen in Russland als »Demogorgon«, eine mächtige Dämonen-Kreatur aus der Serie »Stranger Things«, verkleidet.Foto: Pavel Bednyakov4/12Schwingen: Joel Wicki (hinten) und Michael Moser messen ihre Kräfte beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.Foto: Urs Flueeler5/12Es ist nicht sicher, ob es Bielefeld gibt, aber es gibt die Fans der Arminia. Die zeigen, dass sie beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen.Foto: Swen Pförtner6/12Unter Schafen: Ein Hütehund treibt Schafe beim Landesleistungshüten der Schäfer in Sachsen-Anhalt.Foto: Heiko Rebsch7/12McLaren-Pilot Oscar Piastri rast beim Qualifying zum Grand Prix der Niederlande auf dem Circuit Zandvoort über die Strecke und holt die Pole Position.Foto: Bradley Collyer8/12Die Spielerinnen von Bayern München bejubeln ihren Sieg beim DFB-Supercup der Frauen über den VfL Wolfsburg.Foto: Uli Deck9/12Ein Junge bringt nach einem russischen Luftangriff im ukranischen Saporischschja eine Katze in Sicherheit.Foto: Kateryna Klochko10/12Ein Waschbär hat es sich im Baum gemütlich gemacht.Foto: Philipp Schulze11/12Das Brautpaar Isabell und Stephan lässt sich im Weinberg fotografieren.Foto: Daniel Wagner12/12