Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250830-930-975507/3

1 / 7
Es ist nicht sicher, ob es Bielefeld gibt, aber es gibt die Fans der Arminia. Die zeigen, dass sie beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen.
Foto: Swen Pförtner
1/7
Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld
Es ist nicht sicher, ob es Bielefeld gibt, aber es gibt die Fans der Arminia. Die zeigen, dass sie beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen.
Foto: Swen Pförtner
Unter Schafen: Ein Hütehund treibt Schafe beim Landesleistungshüten der Schäfer in Sachsen-Anhalt.
Foto: Heiko Rebsch
2/7
McLaren-Pilot Oscar Piastri rast beim Qualifying zum Grand Prix der Niederlande auf dem Circuit Zandvoort über die Strecke und holt die Pole Position.
Foto: Bradley Collyer
3/7
Die Spielerinnen von Bayern München bejubeln ihren Sieg beim DFB-Supercup der Frauen über den VfL Wolfsburg.
Foto: Uli Deck
4/7
Ein Junge bringt nach einem russischen Luftangriff im ukranischen Saporischschja eine Katze in Sicherheit.
Foto: Kateryna Klochko
5/7
Ein Waschbär hat es sich im Baum gemütlich gemacht.
Foto: Philipp Schulze
6/7
Das Brautpaar Isabell und Stephan lässt sich im Weinberg fotografieren.
Foto: Daniel Wagner
7/7