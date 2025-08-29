Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250829-930-969224/2

1 / 6
Taylor Swift sitzt zusammen mit ihrem Verlobten Travis Kelce in einer Loge in Kansas City und schauen sich gemeinsam das NCAA-College Spiel zwischen Cincinnati und Nebraska an.
Foto: Charlie Riedel
1/6
Swift und Kelce beim College-Football
Taylor Swift sitzt zusammen mit ihrem Verlobten Travis Kelce in einer Loge in Kansas City und schauen sich gemeinsam das NCAA-College Spiel zwischen Cincinnati und Nebraska an.
Foto: Charlie Riedel
Amal Clooney und George Clooney stehen zusammen auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen von Venedig.
Foto: Alessandra Tarantino
2/6
Die untergehende Sonne lässt die Wolken über Köln rötlich schimmern.
Foto: Rolf Vennenbernd
3/6
Nicole Avant (l-r), Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern und Riley Keough posieren für Fotografen auf dem roten Teppich für den Film »Jay Kelly« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Foto: Scott A Garfitt
4/6
Menschen fahren bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad auf einer Brücke über die Seine in Paris.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
5/6
Laura Siegemund in Aktion gegen Anastasia Sacharowa bei den US Open in New York.
Foto: Andres Kudacki
6/6