Bilder des Tages

Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen mit einem uralten Mercedes, auf den sie ihre Habseligkeiten geladen haben. Foto: Abdel Kareem Hana

Die Burlesque-Künstlerinnen Belle la Donna (l) und Dita von Teese (r), sowie Dragqueen Olivia Jones (im Hintergrund) kommen zur Eröffnung eines Burlesque-Festivals in Hamburg. Foto: Georg Wendt

Die U-Boot-Jagdfregatte »Bayern« liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal. Foto: Jens Büttner

Textile Skipisten aus Chemnitz - In der Produktion von Mr. Snow in Chemnitz arbeitet Web-Meister Mario Thümer an einer Webmaschine für textile Gleitmatten. Foto: Hendrik Schmidt

Bereitschaftspolizisten im Einsatz während Protesten in Indonesien. Foto: Achmad Ibrahim

Urlauber fotografieren bei einer Hafenrundfahrt das neue Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« am Ausrüstungskai der Wismarer Werft. Foto: Jens Büttner

Menschen schauen sich am frühen Morgen den Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg an. Foto: Sven Hoppe

Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Foto: Alessandra Tarantino

Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda. Foto: Kirsty Wigglesworth

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau. Foto: Kay Nietfeld

Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United. Foto: Nigel French

Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt. Foto: Rizek Abdeljawad