Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250828-930-964461/4

1 / 10
Die U-Boot-Jagdfregatte »Bayern« liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal.
Foto: Jens Büttner
1/10
Bundeskanzler Merz besucht Marine
Die U-Boot-Jagdfregatte »Bayern« liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal.
Foto: Jens Büttner
Textile Skipisten aus Chemnitz - In der Produktion von Mr. Snow in Chemnitz arbeitet Web-Meister Mario Thümer an einer Webmaschine für textile Gleitmatten.
Foto: Hendrik Schmidt
2/10
Bereitschaftspolizisten im Einsatz während Protesten in Indonesien.
Foto: Achmad Ibrahim
3/10
Urlauber fotografieren bei einer Hafenrundfahrt das neue Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« am Ausrüstungskai der Wismarer Werft.
Foto: Jens Büttner
4/10
Menschen schauen sich am frühen Morgen den Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg an.
Foto: Sven Hoppe
5/10
Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Foto: Alessandra Tarantino
6/10
Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda.
Foto: Kirsty Wigglesworth
7/10
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau.
Foto: Kay Nietfeld
8/10
Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.
Foto: Nigel French
9/10
Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt.
Foto: Rizek Abdeljawad
10/10