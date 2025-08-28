DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250828-930-964461/41 / 10Die U-Boot-Jagdfregatte »Bayern« liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal.Foto: Jens Büttner1/10Die U-Boot-Jagdfregatte »Bayern« liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal.Foto: Jens BüttnerTextile Skipisten aus Chemnitz - In der Produktion von Mr. Snow in Chemnitz arbeitet Web-Meister Mario Thümer an einer Webmaschine für textile Gleitmatten.Foto: Hendrik Schmidt2/10Bereitschaftspolizisten im Einsatz während Protesten in Indonesien.Foto: Achmad Ibrahim3/10Urlauber fotografieren bei einer Hafenrundfahrt das neue Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« am Ausrüstungskai der Wismarer Werft.Foto: Jens Büttner4/10Menschen schauen sich am frühen Morgen den Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg an.Foto: Sven Hoppe5/10Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.Foto: Alessandra Tarantino6/10Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda.Foto: Kirsty Wigglesworth7/10Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau.Foto: Kay Nietfeld8/10Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.Foto: Nigel French9/10Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt.Foto: Rizek Abdeljawad10/10