DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Textile Skipisten aus Chemnitz - In der Produktion von Mr. Snow in Chemnitz arbeitet Web-Meister Mario Thümer an einer Webmaschine für textile Gleitmatten.
Foto: Hendrik Schmidt
Textile Skipisten aus Chemnitz
Foto: Hendrik Schmidt
Bereitschaftspolizisten im Einsatz während Protesten in Indonesien.
Foto: Achmad Ibrahim
Urlauber fotografieren bei einer Hafenrundfahrt das neue Kreuzfahrtschiff »Disney Adventure« am Ausrüstungskai der Wismarer Werft.
Foto: Jens Büttner
Menschen schauen sich am frühen Morgen den Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg an.
Foto: Sven Hoppe
Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Foto: Alessandra Tarantino
Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda.
Foto: Kirsty Wigglesworth
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau.
Foto: Kay Nietfeld
Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.
Foto: Nigel French
Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt.
Foto: Rizek Abdeljawad
