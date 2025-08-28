DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250828-930-964461/11 / 5Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.Foto: Alessandra Tarantino1/5Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.Foto: Alessandra TarantinoNovak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda.Foto: Kirsty Wigglesworth2/5Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau.Foto: Kay Nietfeld3/5Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.Foto: Nigel French4/5Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt.Foto: Rizek Abdeljawad5/5