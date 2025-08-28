Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250828-930-964461/1

1 / 5
Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Foto: Alessandra Tarantino
1/5
Internationale Filmfestspiele Venedig - Eröffnung
Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films »La Grazia« während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Foto: Alessandra Tarantino
Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda.
Foto: Kirsty Wigglesworth
2/5
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau.
Foto: Kay Nietfeld
3/5
Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.
Foto: Nigel French
4/5
Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt.
Foto: Rizek Abdeljawad
5/5