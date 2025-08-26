DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250825-930-955430/51 / 13Menschen wagen im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh trotz schwerer Überschwemmungen den Weg über eine Brücke, um den Fluss Beas zu überqueren.Foto: Aqil Khan1/13Menschen wagen im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh trotz schwerer Überschwemmungen den Weg über eine Brücke, um den Fluss Beas zu überqueren.Foto: Aqil KhanEin Demonstrant trommelt bei einer Straßenblockade in Israel für die sofortige Freilassung aller von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln und das Ende des Krieges im Gazastreifen.Foto: Ilia Yefimovich2/13Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.Foto: Sebastian Gollnow3/13Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.Foto: Eranga Jayawardena4/13In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen.Foto: Thanassis Stavrakis5/13Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach.Foto: Hannes P. Albert6/13Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen.Foto: Klein7/13EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.Foto: Ross D. Franklin8/13Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael.Foto: Ilia Yefimovich9/13Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.Foto: Annegret Hilse10/13Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.Foto: Hau Dinh11/13Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.Foto: Clara Margais12/13Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.Foto: Bodo Marks13/13