Bilder des Tages

Überschwemmungen in Indien
Menschen wagen im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh trotz schwerer Überschwemmungen den Weg über eine Brücke, um den Fluss Beas zu überqueren.
Foto: Aqil Khan
Ein Demonstrant trommelt bei einer Straßenblockade in Israel für die sofortige Freilassung aller von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln und das Ende des Krieges im Gazastreifen.
Foto: Ilia Yefimovich
2/13
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
Foto: Sebastian Gollnow
3/13
Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.
Foto: Eranga Jayawardena
4/13
In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen.
Foto: Thanassis Stavrakis
5/13
Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach.
Foto: Hannes P. Albert
6/13
Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen.
Foto: Klein
7/13
EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.
Foto: Ross D. Franklin
8/13
Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael.
Foto: Ilia Yefimovich
9/13
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.
Foto: Annegret Hilse
10/13
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.
Foto: Hau Dinh
11/13
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.
Foto: Clara Margais
12/13
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Foto: Bodo Marks
13/13