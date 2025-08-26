DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250825-930-955430/41 / 11Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.Foto: Sebastian Gollnow1/11Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.Foto: Sebastian GollnowAnhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.Foto: Eranga Jayawardena2/11In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen.Foto: Thanassis Stavrakis3/11Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach.Foto: Hannes P. Albert4/11Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen.Foto: Klein5/11EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.Foto: Ross D. Franklin6/11Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael.Foto: Ilia Yefimovich7/11Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.Foto: Annegret Hilse8/11Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.Foto: Hau Dinh9/11Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.Foto: Clara Margais10/11Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.Foto: Bodo Marks11/11