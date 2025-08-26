Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250825-930-955430/4

1 / 11
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
Foto: Sebastian Gollnow
1/11
Entengrütze im Tiergarten
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
Foto: Sebastian Gollnow
Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.
Foto: Eranga Jayawardena
2/11
In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen.
Foto: Thanassis Stavrakis
3/11
Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach.
Foto: Hannes P. Albert
4/11
Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen.
Foto: Klein
5/11
EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.
Foto: Ross D. Franklin
6/11
Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael.
Foto: Ilia Yefimovich
7/11
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.
Foto: Annegret Hilse
8/11
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.
Foto: Hau Dinh
9/11
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.
Foto: Clara Margais
10/11
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Foto: Bodo Marks
11/11